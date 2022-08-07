Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi'nde vatandaşlar, yaklaşık 2 metre boyunda iki siyah yılanla karşılaştı. Yılanların birbirine sarılı şekilde ilerlediğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılanlar, bir süre dans ettikten sonra arazide gözden kayboldu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Kocaköy, Genel, Son Dakika

Son Dakika › Genel › Yılanların dansını böyle görüntülediler - Son Dakika

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