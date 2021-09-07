Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri de Esra Erol. Ancak Erol, bu günlere kolay gelmedi. Yıllarca televizyonlarda boy gösteren Erol'un yıllar önce televizyonculuk yaptığı sırada çekilen fotoğrafları yeniden gündemoldu.
Erol, kariyerinin henüz başlarında, birçok farklı yapımda yer aldı. Ünlü sunucunun, özellikle ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha konuşuldu.
Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. Erol'un o dönemki görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
İşte Erol'un eski hali:
Son Dakika › Magazin › Yılar en çok ona yaradı! İşte Esra Erol'un arşivden çıkan fotoğrafları - Son Dakika Magazin