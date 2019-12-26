Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi - Son Dakika

Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi

6 saat önce

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da yıl başı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otel ve işletmelerde bulunan Alkol, yemek ve mutfakları denetledi.

Yılb aşı öncesi Uludağ'da 20 otelde alkol ve yemek denetimi, System.String[]

Kış turizminin göz bebeği olarak bilinen Uludağ'da yıl başı öncesi Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri otel ve işletmelerde bulunan Alkol, yemek ve mutfakları denetledi. Ekipler yanlarında getirdikleri özel cihazlarla yemeklerin hijyenini ve ısı oranlarını ölçtü.


Yıl başına sayılı günler kala, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 bin 440 yatak kapasitesi bulunan Uludağ'da gıda hijyeni denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, 20 otel, 35 büfe ve restorana gelerek burada incelemelerde bulundu. Pişirme, saklama, sunum ve hijyen kontrolü gerçekleştiren ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı da bandrol kontrolü ve ölçüm yaptı.


Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "Uludağ, Türkiye ve Bursa'nın büyük bir markası. Sezonun başlaması ve yılbaşının yaklaşamsıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Burası 14 bine yakın misafir ağırlama kapasitesi olan bir bölge. Gıdaların, lezzeti ve kalitesi kadar gıda güvenliği de bizler için önemli. Uludağ'da otellerı, büfeleri, alkollü içecek satan işletmeleri denetliyoruz. Uludağ'ın marka değerini korumaya çalışacağız. Gıdaların saklama şartları, hijyeni, pişirilmesi, sunumu gibi durumları inceliyoruz. Yine kaçak ve sahte içkiye karşı ölçümlerimizi yapıyor ve bandrol kontrollerı yapıyoruz. İncelemelerde olumsuzluğa rastladığımız işletmelere cezai müeyyide uyguluyoruz" diye konuştu. - BURSA

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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