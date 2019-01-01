Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Akşamı Denize Düşen Genç Kız Bugün Hastanede Yaşamını Yitirdi

Yılbaşı Akşamı Denize Düşen Genç Kız Bugün Hastanede Yaşamını Yitirdi

35 dakika önce

Yılbaşı akşamı İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Vapur İskelesi yakınında denize düşen İrem Coşkun tedavi gördüğü hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yılbaşı Akşamı Denize Düşen Genç Kız Bugün Hastanede Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Yılbaşı akşamı İzmir'in Konak ilçesinde Alsancak Vapur İskelesi yakınında denize düşen İrem Coşkun tedavi gördüğü hastanede bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren genç kızın yarın doğum günü olduğu öğrenildi.

Yılbaşı akşamı iddialara göre, dengesini kaybederek denize düşen İrem Çoşkun, yüzme bilmediği için suda çırpınırken yardımına deniz polisi yetişti. Sudan çıkarılan 18 yaşındaki Çoşkun'un solunumu durduğunu fark eden güvenlik güçleri ilk yardım müdahalesinde bulundu. Yapılan kalp masajı ve suni teneffüsün ardından hayata dönen Çoşkun, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi süren Coşkun'un bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Coşkun'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 09:45 Kaynak: İHA

İzmir, Yılbaşı, 3. Sayfa
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