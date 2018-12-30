Yılbaşı Akşamı Uyuşturucu Hap Satmaya Hazırlananlar Yakalandı

KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 bin 84 uyuşturucu hapı yılbaşı akşamı piyasa sürmeye hazırlandığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

KONYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 23 bin 84 uyuşturucu hapı yılbaşı akşamı piyasa sürmeye hazırlandığı belirlenen 2 kişi yakalandı.



Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı akşamı uyuşturucu hapları piyasa sürmeye hazırlanan şebeke olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan istihbari ve fiziki çalışma sonucu Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeniceoba Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, B.Ç.'ye ait otomobilin bagajındaki stepne altında 5 bin 240 adet 'captagon' adlı uyuşturucu hap ele geçirdi. İkinci operasyon ise Kulu'da oturan O.K.'nin evine düzenlendi. Evde yapılan aramada, aynı haptan 17 bin 844 tane ele geçirildi. B.Ç. ve O.K., gözaltına alınırken, soruşturma sürdürülüyor.



- Konya

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