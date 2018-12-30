Son Dakika Haberleri: Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu taştı

Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu taştı

1 saat önce

Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artışlar kaydetti.

Yılbaşı alışverişinde AVM'ler doldu taştı, System.String[]
Yeni yıla süslenerek, çeşitli çekiliş ve kampanyalarla hazırlanan alışveriş merkezleri, yılbaşı alışverişlerinin etkisiyle ziyaretçi sayısı ve ciroda önemli artışlar kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:00 

Ekonomi
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