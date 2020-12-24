Yılbaşı alışverişinde en çok nelerden şikayet ediliyor? - Son Dakika

Yılbaşı alışverişinde en çok nelerden şikayet ediliyor?

24.12.2020 13:35
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Tüketicilerin ve markaların yılbaşı alışverişinde dikkat etmesi gereken konuları inceleyen Şikayetvar, 2019 Aralık-2020 Aralık dönemi karşılaştırıldığında hediyelik eşya sektörüyle ilgili ziyaret oranının geçen seneye göre yüzde 178 arttığını açıkladı.

Tüketicilerin ve markaların yılbaşı alışverişinde dikkat etmesi gereken konuları inceleyen Şikayetvar, 2019 Aralık-2020 Aralık dönemi karşılaştırıldığında hediyelik eşya sektörüyle ilgili ziyaret oranının geçen seneye göre yüzde 178 arttığını açıkladı.

Yılbaşı yaklaşırken, tüketicileri sevdikleri için en uygun yeni yıl hediyesini bulma telaşı sardı. Diğer yeni yılların aksine, bu yıl sevdiklerimizden uzak olunacak olsa da yılbaşı hediyesi geleneği varlığını sürdürüyor. 120 bin markanın, 6 milyon bireysel üyenin ve milyonlarca ziyaretçinin buluştuğu Şikayetvar, yeni yıl alışverişinde tüketicilerin ve markaların dikkat etmesi gereken konuları inceledi. Geçtiğimiz yıl, yılbaşı alışverişinde en çok şikayet alan konuların derlendiği çalışma, hangi sektörde ne tür sorunların yaşandığına da dikkat çekti.

"ŞİKAYETVAR'I ZİYARET ORANI YÜZDE 178 ARTTI"

Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararıyla ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar'ı 2019 Aralık-2020 Aralık dönemi karşılaştırıldığında hediyelik eşya sektörüyle ilgili ziyaret oranı geçen seneye göre yüzde 178 arttı.

YENİ YIL ALIŞVERİŞİNDE ŞİKAYET ARTIŞI EN ÇOK HANGİ SEKTÖRLERDE YAŞANIYOR?

Şikayetvar verilerine göre 2020 yılbaşı öncesinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla giyim sektörü yüzde 166 ile en çok şikayet artışı yaşanan sektör oldu. Onu yüzde 164 ile e-ticaret, yüzde 136 ile ev-mutfak aletleri izledi. Kargo ve nakliyat sektöründe yüzde 133'lük şikayet artışı yaşanırken, kitapevi-yayınevi kategorisinde yüzde 130'luk bir şikayet artış oranı gözlemlendi. Pazaryeri siteleri ve buna bağlı olarak kargo ve kurye hizmetlerindeyse şikayet artış oranının yükseldiği göze çarptı.

YILBAŞINDA EN ÇOK HANGİ ÜRÜN YA DA HİZMETLER ÖNE ÇIKIYOR?

Sektörler içerisinde bulunan hizmet ve ürünlerdeki artış oranlarına baktığımızda, geçtiğimiz yılbaşı döneminde şikayet artış oranı incelendiğinde tüketicilerin en çok teknoloji ürünleri sitelerine yöneldiği gözlemleniyor (yüzde 278). Zincir kitapevleri (yüzde 239), giyim markaları (yüzde 221), tesettür giyim markaları (yüzde 207) yılbaşı alışverişinde en çok tercih edilen alanlar oluyor. İç çamaşırı (yüzde 205), deri giyim (yüzde 184) ve giyim ve aksesuar siteleri (yüzde 179) en çok tercih edilen sektörler arasında yer alıyor. Pazaryeri siteleri ve buna bağlı olarak kargo ve kurye hizmetlerindeyse şikayet artış oranının yükseldiği gözlemleniyor.

Yılbaşı alışverişinde satın alma kararını etkileyen şikayetler neler?


  • Geciken ya da kusurlu teslim edilen yılbaşı hediyeleri ve süsleri,

  • Gönderilmeyen veya kusurlu gönderilen yılbaşı ağaçları,

  • Asılsız yılbaşı kampanyaları,

  • Hediye paketi olarak sipariş edilen ürünlerin paketsiz teslim edilmesi,

  • Markaların stokta olmayan ürünleri satması,

  • Yılbaşına özel hediye kutulu olarak satılan ürünlerin kutusuz ve kalitesiz gönderilmesi,

  • Kuruyemiş, pasta ve meyve sepeti paketlerinin bayat gönderilmesi,

  • Kusurlu ürünlerin iadesinde ve değişiminde sorun yaşanması,

  • Yanlışlıkla birden fazla alınan Milli Piyango biletinin iptal edilmemesi,

  • Milli Piyango'nun bilet satan ama ödeme yapmayan bayileri,

  • Milli Piyango biletinin kaşesiz ya da hatalı olması.


Yılbaşı alışverişinde en çok nelerden şikayet ediliyor?

Milli Piyango, Yeni Yıl, Yılbaşı, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı alışverişinde en çok nelerden şikayet ediliyor? - Son Dakika


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