'YILBAŞI ALIŞVERİŞİNİ ESNAFTAN YAPIN' ÇAĞRISI - Son Dakika

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yeni yıla sayılı gün kala yılbaşı alışverişi yapacaklara, 'Yılbaşı alışverişini esnaftan yapın' çağrısında bulundu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, 2019'un son günlerinde koronavirüsün hayatımıza girmesiyle esnafın zor zamanlar geçirdiğini anlattı. 2021 Temmuz ayında yeni normalleşmeyle birlikte esnafın nefes aldığını belirten Dere, 2022 yılına sayılı gün kala yılbaşı alışverişi yapacakların yerel esnafı desteklemesini istedi.

'YILBAŞINDA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Adlıhan Dere, "2020 ve 2021 yılı Temmuz ayına kadar kazanamadığımız paraları 2022'nin yılbaşında kazanmak istiyoruz. Bunu yaparken de vatandaşlarımızın özellikle selden, yangından, depremden, felaketten, pandemiden zarar gören yerel esnafımızdan yılbaşı alışverişini yapmalarını istiyoruz" dedi.

İNTERNET DOLANDIRICILARINA DİKKAT

Son dönemde internet alışverişlerinde dolandırıcıların çoğaldığını belirten Adlıhan Dere, "İnternetteki alışverişlerde birçok indirim yapılıyor ama o kampanyaların fiyatları çok yüksek. Bizim esnafımız internetin daha altında satıyor. Hem güvenilir hem de daha kaliteli ürünler satıyorlar. Bizlere güvenebilir, alışverişlerini bizden yapabilirler. İnternette dolandırıcılar arttı. İnternet dolandırıcılarına çok dikkat etmek lazım. Çünkü ürünü görmüyorsunuz sadece görselini görüyorsunuz. Nereden ve kimden alışveriş yaptığınızı bilmeden satın alıyorsunuz. Bununla ilgili kaybınız olduğunda da sizi savunabilecek hiç kimse olmuyor. Mahallenizin esnafından, yerel esnaftan alırsanız her zaman sattığı ürünün arkasında duran esnaf var" diye konuştu.

HEDİYE İÇİN ESNAFI TERCİH EDİN

Yerel esnafın desteklenmesi gerektiğini belirten Adlıhan Dere, "Pandemide zor günler yaşayan esnaf için yılbaşı alışverişini hala yapmadılarsa, yılbaşı hediyelerini esnaflardan yapmalarını diliyoruz. Yeni yılın esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu, hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyorum" dedi.