Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Biletleri Tükenme Noktasına Geldi

Yılbaşı Biletleri Tükenme Noktasına Geldi

48 dakika önce

Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

Yılbaşı Biletleri Tükenme Noktasına Geldi, System.String[]
Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin bayilerde yüzde 90'ının bittiğini söyleyen İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, satışların bu yıl iyi gittiğini ve biletlerin biteceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen yılbaşı çekilişinde bu yıl ikramiye tutarı 70 milyon lira olarak belirlendi. İkramiyenin yüksek olması yılbaşı biletlerine olan talebi de artırdı. İzmir'de biletlerin tükenme aşamasına geldiği belirtilirken, Milli Piyango bayilerinde ise yüzde 90 oranında biletlerin bittiği öğrenildi. Seyyar bayilerde satışların devam ettiği ancak biletlerin azaldığı ifade edildi.

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Türkiye genelinde biletlerin yüzde 90'ının satıldığını belirtti. Vatandaşa biletlerini seyyar bayilerden almaları tavsiyesinde bulunan Çakmak, "İnsanlarımız bu soğukta büyük firmalardan bilet almak için 2-3 saat sırada bekliyor büyük bir umutla. Biletlerini seyyar bayilerden almış olsalar o kadar beklemedikleri gibi, seyyar bayilerimize de katkı sağlamış olurlar. Vatandaşlarımız sırf bilet almak için uçakla büyük şehirlere, bazı firmaların olduğu yere gidiyor. Bugün Ağrı'dan alınan biletle İzmir'den alınan bilet aynı" dedi.

Yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşa uyarıda da bulunan Çakmak, şöyle devam etti:

"Bazı vatandaşlarımız çıkmadığı zaman üzülüyor ve psikolojileri bozulabiliyor. Biletlerine ikramiye çıkmazsa üzülmesinler. Bu biletlerin geliri devletimize gidiyor ve gelir birçok kamu kurumumuza paylaştırılıyor." - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:33 Kaynak: İHA

İzmir, Yılbaşı, Güncel
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