Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Biletleri Tükenme Noktasına Geldi

Yılbaşı Biletleri Tükenme Noktasına Geldi

28 dakika önce

Yılbaşı biletleri tükenme noktasına geldi Yarım ve tam biletler neredeyse kalmadıİZMİR - 2018'in bitmesine sayılı günler kalırken, Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı çekilişinin biletleri İzmir'de tükenme aşamasına geldi.

Yılbaşı biletleri tükenme noktasına geldi
Yarım ve tam biletler neredeyse kalmadı

İZMİR - 2018'in bitmesine sayılı günler kalırken, Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı çekilişinin biletleri İzmir'de tükenme aşamasına geldi. Biletlerin Milli Piyango İdarelerinde yüzde 90'lık kısmının bittiğini söyleyen İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, satışların bu yıl iyi gittiğini ve biletlerin biteceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Milli Piyango İdaresi tarafından her yıl düzenlenen geleneksel yılbaşı çekilişinde bu yıl ikramiye tutarı 70 milyon lira olarak belirlendi. Fiyatın bu derecede yükselmesi yılbaşı biletlerine olan talebi de artırdı. İzmir'de, biletlerin tükenme aşamasına geldiği belirtilirken, Milli Piyango İdarelerinde ise yüzde 90 oranında biletlerin bittiği öğrenildi. Öte yandan ise seyyar bayilerde de satışların devam ettiği; ancak biletlerin azaldığı ifade edildi.
Yarım ve tam bilet bitti
Türkiye genelinde Milli Piyango İdarelerinde yarım ve tam biletlerin bittiğini ifade eden İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Türkiye genelinde biletlerin yüzde 90'lık kesiminin tükendiğini belirtti. Vatandaşa biletlerini seyyar bayilerden alması konusunda öneride de bulunan Çakmak, "İnsanlarımız bu soğukta büyük firmalardan bilet almak için 2-3 saat sırada bekliyor büyük bir umutlu. Biletlerini seyyar bayilerden almış olsalar o kadar beklemedikleri gibi, seyyar bayilerimize de katkı sağlamış olurlar. Vatandaşlarımız sırf bilet almak için uçakla büyük şehirlere, bazı firmaların olduğu yere gidiyor. Bugün Ağrıdan alınan biletle İzmir'den alınan bilet aynı" dedi. Yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşa uyarıda da bulunan Çakmak, şöyle devam etti:
"Bazı vatandaşlarımız çıkmadığı zaman üzülüyor ve psikolojileri bozulabiliyor. Biletlerine ikramiye çıkmazsa üzülmesinler. Bu biletlerin geliri devletimize gidiyor ve gelir bir çok kamu kurumumuza paylaştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:49 Kaynak: İHA

Milli Piyango İdaresi, İzmir, Yılbaşı, Genel
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