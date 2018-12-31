Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Büyük İkramiyesi İçin Nefesler Tutuldu

Yılbaşı Büyük İkramiyesi İçin Nefesler Tutuldu

58 dakika önce

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.

Yılbaşı Büyük İkramiyesi İçin Nefesler Tutuldu, System.String[]
Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı.

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yılbaşı özel çekilişi, idarenin Anıttepe Binası'nda saat 15.00'de başlayacak. 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve 2 amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.

Basın mensuplarının saat 15.00'ten itibaren çekilişe katılarak ses ve görüntü alabilecekleri aktarılan duyuruda, "Yılbaşı özel çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halkımıza açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek. Çekilişimize tüm halkımız davetlidir." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:40 Kaynak: AA

Anıttepe, Yılbaşı, Güncel
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