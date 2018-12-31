Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak, 70 milyon liralık büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve amorti numaralarının çekilişleri saat 20.00-20.30'da yapılacak.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak, 70 milyon liralık büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve amorti numaralarının çekilişleri saat 20.00-20.30'da yapılacak.

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