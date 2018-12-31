Son Dakika Haberleri: Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu

Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu

1 saat önce

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak, 70 milyon liralık büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve amorti numaralarının çekilişleri saat 20.00-20.30'da yapılacak.

Yılbaşı büyük ikramiyesi için nefesler tutuldu, System.String[]
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlayacak, 70 milyon liralık büyük ikramiye ile 7 milyon lira ve amorti numaralarının çekilişleri saat 20.00-20.30'da yapılacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:35 

Ekonomi
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