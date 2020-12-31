Yılbaşı denetimlerinde 208 bin kolluk kuvveti görev yapacak - Son Dakika

Yılbaşı denetimlerinde 208 bin kolluk kuvveti görev yapacak

31.12.2020 14:47
Yılbaşı denetimlerinde 208 bin kolluk kuvveti görev yapacak, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personelinin görev alacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personelinin görev alacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen denetimler sürdürülecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göç, göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler denetlenecek.

Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde, 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Bu personelden 14 bin 729'u trafik denetimlerinde görevli olacak.

Ayrıca yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında havadan ve denizden yürütülen denetimlere ağırlık verilecek.

Kolluk birimlerince görevlendirilen toplam 113 uçar unsur (helikopter ve drone) ile havadan, 109 yüzer unsurla da denizden denetim çalışmaları sürdürülecek.

Soylu ile üst düzey yetkililer sahada olacak

Tedbirlerin yerinde incelenmesi ve takip edilmesi amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bakan yardımcıları ve bakanlık üst düzey yöneticileri sahada olacak.

Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy İzmir'de, Muhterem İnce İstanbul'da, Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil Konya ve Aksaray'da, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Eskişehir ve Bursa'da, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir İstanbul'da, Göç İdaresi Genel Müdürü Dr. Savaş Ünlü Şanlıurfa'da ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç Kırıkkale'de alınan tedbirleri inceleyecek.

Tedbirler GAMER'den takip edilecek

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığında, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Hakan Kafkas, ülke genelinde alınan tedbirlere ilişkin uygulamaları ve genel durumu GAMER'de takip edecek.

İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Jandarma, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yılbaşı denetimlerinde 208 bin kolluk kuvveti görev yapacak - Son Dakika


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