Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar - Son Dakika
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Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar

6 saat önce

Erzurum'un Oltu İlçesinde çocuklar eskiden gelen geleneği bu yılbaşında da devam ettirdi.

Yılbaşı devesi ile harçlık topladılar, System.String[]

Erzurum'un Oltu İlçesinde çocuklar eskiden gelen geleneği bu yılbaşında da devam ettirdi. Tahtadan yaptıkları deveyle ev ve iş yerlerini dolaşan çocuklar, bahşiş ve yiyecek topladı.


Oltu Halitpaşa Mahallesinde Serkan Uçar(14) Efecan Uçar(14) büyükleri tarafından tahtadan yapılan yılbaşı devesini caddelerde apartman ve iş yerlerini dolaşarak harçlık alıp yeni yıllarını kutladı. Efecan Uçar, "Biz yılbaşı gecesi büyüklerimizden gördüğümüz deve yaptık. Biz kendimiz eğleniyoruz, harçlık topluyoruz, milleti eğlendiriyoruz. Mahalleye gidince topladıklarımızı arkadaşlarla bölüyoruz" dedi.


Oltu'nun Bakkal Çetin amcası da çocukluğundaki gelenleri yeniden karşısında görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi. Çetiner Akçay, "Yapanlara çok teşekkür ederim böyle şeylerin olması lazım, hiç olmasa hem kendileri eğleniyor hem bizleri geçmişe götürüyorlar. Çok mutlu olduk kendilerine iyi seneler diliyorum "dedi.


Ergun Musaoğlu ise, "Bizim çocukluğumuzdaki yapmış olduğumuz deve oynatma geleneğini bu güzel çocukların devam ettirmesi çok güzel bir şey. Çocuklarımızı kutluyorum bu geleneğin devam etmesi için elimizden desteği vermemiz lazım iyi yıllar" dedi. - ERZURUM

Serkan Uçar, Halitpaşa, Oltu, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:06 Kaynak: İHA
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