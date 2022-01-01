Yılbaşı eğlencesinde çıkan silahlı kavga, 14 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Saat 00.30 sıralarında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde iddialara göre yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAFASINDAN VURULDU

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

KURTARILAMADI

Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.