Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı - Son Dakika

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1609 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki H.Ö., arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde kafasına silahı dayayarak ateş etti. Şahsın maganda kurşununa kurban gittiği öne sürülmüştü.
Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.Ö., hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Öte yandan, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen H.Ö'nün yaşının resmiyette 14 olduğu, gerçek yaşının ise 21 olduğu ifade edildi.
Kaynak: İHA
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