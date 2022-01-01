Yılbaşı eğlencesinde "öldü" denilen gencin intihar ettiği anlaşıldı - Son Dakika

Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa bakın ne yedirmişler

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Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1609 Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki H.Ö., arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra evinin önünde kafasına silahı dayayarak ateş etti. Şahsın maganda kurşununa kurban gittiği öne sürülmüştü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan H.Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan H.Ö., hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GERÇEK YAŞI 21

Öte yandan, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen H.Ö'nün yaşının resmiyette 14 olduğu, gerçek yaşının ise 21 olduğu ifade edildi.