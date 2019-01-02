Yılbaşı Eğlencesine Giden Genç Kızdan Haber Alınamıyor

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 16 yaşındaki genç kızdan yılbaşı gecesinden bu yana haber alınamıyor.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 16 yaşındaki genç kızdan yılbaşı gecesinden bu yana haber alınamıyor.



Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunan R.D, 16 yaşındaki M.D.'nin 31 Aralık günü yeni yıl eğlencesine katılmak üzere arkadaşıyla Lüleburgaz'a gitmek üzere saat 19.00 sıralarında Ataköy'deki evden ayrıldığını bir daha da kendisinden haber alamadığını tüm aramalara karşın da bulamadıklarını belirterek jandarma ekiplerinden yardım istedi.



Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - KIRKLARELİ

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