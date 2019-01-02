Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Emekçileri Binlerce Kişinin Çöpünü Temizledi

Yılbaşı Emekçileri Binlerce Kişinin Çöpünü Temizledi

59 dakika önce

YILBAŞI gecesi binlerce kişiyi ağırlayan Beyoğlu'nda hummalı bir temizlik çalışması yapıldı.

Yılbaşı Emekçileri Binlerce Kişinin Çöpünü Temizledi, System.String[]
YILBAŞI gecesi binlerce kişiyi ağırlayan Beyoğlu'nda hummalı bir temizlik çalışması yapıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından başta İstiklal Caddesi olmak üzere tüm cadde ve sokaklar özel yıkama araçları ile temizlendi.

Beyoğlu Belediyesi, yeni yılın gelmesi ile birlikte İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçe genelinde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları sunma amacı ile yapılan çalışmaya yüz altmış sekiz personel katıldı. Kırk sekiz temizlik aracının kullanıldığı çalışmada tüm cadde ve sokaklar sabunlu su ile temizlendi.

ÖZEL YIKAMA ARAÇLARI İLE DETAYLI TEMİZLİK YAPILDI

Çöplerin alınması ve süpürme çalışmalarının yapılmasıyla başlayan temizlik çalışmaları, özel dezenfektanlarla yapılan ayrıntılı yıkama çalışmalarıyla devam etti. Çalışmalar sırasında buharlı ve sıcak sulu yıkama aracına ihtiyaç duyulan noktalar tespit edilerek sonrasında söz konusu araç ile etkili yıkama çalışmaları yapıldı. Ayrıca paslı, kirli, yağlanmış ve kalıcı çöp çıkarma alanı haline getirilmiş tüm alanlar da sıcak sulu ve buharlı yıkama aracıyla temizlendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü Gören Altın Sanıyor! Otomobilini 25 Bin Adet 1 Kuruşla Kapladı

Boş Çikolata Kutusu Yüzünden 16 Yıldır Çalıştığı İş Yerinden Tazminatsız Kovuldu Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:07:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Emekçileri Binlerce Kişinin Çöpünü Temizledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]