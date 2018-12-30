Yılbaşı, Esnafın Yüzünü Güldürdü

2018'in son gününü evde sevdikleri ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar yılbaşı ekonomisi oluşturarak esnafın yüzünü güldürdü.

2018'in son gününü evde sevdikleri ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar yılbaşı ekonomisi oluşturarak esnafın yüzünü güldürdü. Yılbaşının vazgeçilmezi olan kuru yemiş satışları artarken, şekerleme ve meyve satıcıları ise son günü bekliyor.



2018 yılına veda etmeye hazırlandığımız bugünlerde, 31 Aralık gününü evde ailesi ve sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar ekonomiyi hareketlendirdi. Yılbaşı akşamının vazgeçilmezi sayılan kuru yemişlerin satışında artış yaşandı. Kemeraltı Çarşısı'nda yılbaşı yoğunluğu da kendini göstermeye başladı. Çarşıda ailesiyle birlikte uzun yıllardır kuru yemiş ve lokum satan Mehmet Saltık, satışlardan memnun olduklarını belirterek "Satışlarımız geçen yıla göre oldukça iyi. Genel olarak satışlarımızda artış söz konusu. Özellikle halkımız yılbaşında karışık kuru yemişi tercih ediyor. Lokumda ise yılbaşı olması sebebiyle henüz bir artış söz konusu değil" diye söyledi.



Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane satışının da arttığını kaydeden manav Kazım Esen, "Çarşımız kalabalık fakat vatandaşımız şu anda kuru yemişçileri, tavukçuları ve kasapları tercih ediyor. Meyveyi en sona bırakıyor. Biz de 31 Aralık gününü bekliyoruz. Meyve dışında kestane satışlarımızda artış söz konusu" dedi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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