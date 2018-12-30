Son Dakika Haberleri: Yılbaşı, Esnafın Yüzünü Güldürdü

Yılbaşı, Esnafın Yüzünü Güldürdü

1 saat önce

Yılbaşı, esnafın yüzünü güldürdü -Tarihi çarşıda yılbaşı hareketliliğiİZMİR - 2018'in son gününü evde sevdikleri ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar yılbaşı ekonomisi oluşturarak esnafın yüzünü güldürdü.

Yılbaşı, esnafın yüzünü güldürdü
-Tarihi çarşıda yılbaşı hareketliliği

İZMİR - 2018'in son gününü evde sevdikleri ile birlikte geçirmek isteyen vatandaşlar yılbaşı ekonomisi oluşturarak esnafın yüzünü güldürdü. Yılbaşının vazgeçilmezi olan kuruyemiş satışları artarken, şekerleme ve meyve satıcıları ise son günü bekliyor.
2018 yılına veda etmeye hazırlandığımız bu günlerde, 31 Aralık gününü evde ailesi ve sevdikleri ile geçirmek isteyen vatandaşlar ekonomiyi hareketlendirdi. Yılbaşı akşamının vazgeçilmezi sayılan kuruyemişlerin satışında artış oldu. Kemeraltı Çarşısında yılbaşı yoğunluğu da kendini göstermeye başladı. Çarşıda ailesi ile birlikte uzun yıllardır kuruyemiş ve lokum satan Mehmet Saltık satışlardan memnun olduklarını belirterek "Satışlarımız geçen yıla göre oldukça iyi. Genel olarak satışlarımızda artış söz konusu. Özellikle halkımız yılbaşında karışık kuruyemişi tercih ediyor. Lokumda ise yılbaşı olması sebebiyle henüz bir artış söz konusu değil" diye söyledi.
Soğuk kış akşamlarının vazgeçilmezi olan kestane satışının da arttığını belirten manav Kazım Esen "Çarşımız kalabalık fakat vatandaşımız şu anda kuruyemişçileri, tavukçuları ve kasapları tercih ediyor. Meyveyi en sona bırakıyor. Bizde 31 Aralık gününü bekliyoruz. Meyve dışında kestane satışlarımızda artış söz konusu" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:40 Kaynak: İHA

Aralık, Yılbaşı, Ekonomi
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