Kars'ta Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Alperen Demiral ile birlikte Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Yılbaşı Gecesi 4 kişinin can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi. İçerisinde Alperen Demiral, Tolga Demiral, Burçin ve Tekin Alın çiftinin de bulunduğu kazada aracın duvara çarpma anı yer alıyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika