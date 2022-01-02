Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Kars'ta Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan sürücü Alperen Demiral ile birlikte Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yılbaşı Gecesi 4 kişinin can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi. İçerisinde Alperen Demiral, Tolga Demiral, Burçin ve Tekin Alın çiftinin de bulunduğu kazada aracın duvara çarpma anı yer alıyor.