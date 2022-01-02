Üye Girişi
Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

02.01.2022 15:22

Yılbaşı gecesi bahçe duvarına çarpan otomobilde 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirmişti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde aracın hızla duvara çarpıp hurdaya döndüğü anlar yer alıyor.

Kars'ta Ali Gaffar Okkan Bulvarında seyreden Alperen Demiral yönetimindeki otomobil, Mihralibey Köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı.

Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde bulunan sürücü Alperen Demiral ile birlikte Volkan, Elif Demiral ve Tekin Alın hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 9 yaşındaki B.A. sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yılbaşı Gecesi 4 kişinin can verdiği kaza anı anbean güvenlik kamerasıyla kaydedildi. İçerisinde Alperen Demiral, Tolga Demiral, Burçin ve Tekin Alın çiftinin de bulunduğu kazada aracın duvara çarpma anı yer alıyor.

Kaza geliyorum demiş! Yılbaşı gecesi 4 kişiye mezar olan otomobilin, hızla duvara çarptığı anlar saniye saniye kamerada
YORUMLAR
500

Otomobil, Yılbaşı, Kars, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti         
15:21
Lionel Messi koronavirüse yakalandı Lionel Messi koronavirüse yakalandı         
15:17
Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin         
14:04
Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü Keçilerin duvara tırmanma görüntüsü hayrete düşürdü         
11:06
Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı Hakan Hatipoğlu'nun survivor performans sıralaması yapması erkek yarışmacıları kızdırdı         
10:40
İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı İspanya'da 50 kişinin katıldığı cinsel ilişki partisini polis bastı         
10:33
Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü         
10:16
Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor Bikinisiyle kahve servis ederek servet kazanıyor         
09:58
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz! Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri alıyorum derken patates püresi almış olabilirsiniz!         
22:01
73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu 73 yaşındaki Erman Toroğlu, el ele görüntülendiği genç sevgilisiyle nikah masasına oturdu         
22:00
Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var Son dakika! Ankara'da EGO otobüsü devrildi: Yaralılar var         
21:00
Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi         
16:34
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı Kocasının ani ölümünden şüphe duyan kadın, 5 gün sonra mezarı açtırıp gerçekleri ortaya çıkardı         
13:50

Son Dakika Haberleri
15:21 Kız arkadaşının babasına kızdı, ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti
15:20 Enflasyona karşı yeni adımlar eliyor
15:19 Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda
15:17 Lionel Messi koronavirüse yakalandı
14:38 Evin çatısına çıkan genç, amcasını iple asılı halde buldu
14:36 Cristiano Ronaldo, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı
14:17 Kurdun saldırısına uğrayan 6 keçi can verdi
14:04 Öğrenciler vakaların 35 binin üzerine çıkması sonrası isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin
13:39 Ödeme alamayan Ofsporlu oyunculardan "Fesupanallah"şarkılı gönderme
13:09 6 haftalık ömrünün kaldığını öğrenen anneden duygusal paylaşım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2022 15:28:16. #1.13#
SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement