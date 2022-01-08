Üye Girişi
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Son Dakika

Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek

08.01.2022 10:55
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek

2022'nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek.

2022'nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek. 31 Aralık 2022 gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere Ay'ın da eşlik edeceğini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Dr. Tuncay Özışık, 20-30 yılda gerçekleşebilecek ilginç bir olay yaşanacağını açıkladı.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, 2022'nin en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yaşanacağını açıkladı. Özışık, "Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkanı olacak. 31 Aralık akşamı hava iyi olduğu takdirde gün batımından sonra batı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni çıplak gözle görme imkanı var. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gezegenleri. Teleskopu olanlar için aynı bölgede iki gezegen daha görülebilecek. Uranüs ve Neptün'ü de teleskopu olan meraklılar görebilir. 31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay da gökyüzünde olacak" dedi.

20-30 YILDA BİR DENK GELEBİLİRDr. Özışık, "Bu, her sene olan bir olay değil. Bir bölgeye 5 gezegenin toplanması, hesaplamadım ama 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şeydir. Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran'da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bugün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir" diye konuştu.PARLAK GEZEGENLERTÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda da yer verilen gök olayı dışında, aylara göre de gökyüzünde parlak görülebilecek ve çıplak gözle izlenebilecek gezegenler yer alıyor. Aylara göre parlak gezegenler ve izlenebileceği günler şöyle sıralandı:

"6 Ocak'ta Ay'ın yanı sıra Jüpiter, Satürn ve Merkür gün batımında güneybatı ufkunda. 28 Ocak'ta Venüs ve Mars gün doğumunda güneydoğu ufkunda. 4 Şubat'ta Jüpiter gün batımında batı ufkunda, 27 Şubat'ta Satürn, Merkür, Venüs ve Mars güneydoğu ufkunda. 2 Mart'ta Satürn, Merkür, Venüs ve Mars, 28 Mart'ta ise Venüs, Satürn ve Mars gün doğumlarında güneydoğu ufkunda. 2 Nisan'da Venüs, Satürn ve Mars gün doğumu öncesi güneydoğu gökyüzünde, 29 Nisan gün batımında Merkür batı ufkunda. 26 Mayıs gün doğumu öncesi doğu ve güneydoğu gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Mars ve Satürn. 23 Haziran gün doğumunda doğu ve güney yönünde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. 1 Temmuz gün doğumunda doğu ufkunda Merkür ve Venüs, 19 Temmuz gece yarısında doğu yönünde Jüpiter. 19 Ağustos gün doğumunda güney gökyüzünde Mars ve Jüpiter. 30 Eylül gece yarısında güney gökyüzünde Jüpiter ve Satürn. 7 Ekim gün batımında doğu ufkunda Jüpiter ve Satürn. 11 Kasım gece yarısında doğu yönünde Mars, 30 Kasım gün batımında güney ufkunda Jüpiter ve Satürn. 31 Aralık gün batımında tüm parlak gezegenler ve Ay gökyüzünde Mars, Ay, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür."


Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
YORUMLAR
500

Jüpiter, Satürn, Venüs, Mars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Son Dakika


Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu         
10:50
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım Alişan'ın eşi Buse Varol'dan "Kocadan zengin olmak nasıl bir şey" sorusuna cevap: En büyük zenginliğim evlatlarım         
10:45
Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü Ankara'da kadın cinayeti! 2 yaşındaki oğlunun gözü önünde tartıştığı eşini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
10:11
Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı Kazakistan'da sular durulmuyor! Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masimov gözaltına alındı         
09:36
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanat adı altında sapkınlığı, ahlaksızlığı normalleştirdiler         
16:37
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13

Son Dakika Haberleri
10:50 Bakan Bilgin'e soruldu: 2.500 TL emekliye yeter mi? Cevabı "Elbette yetersiz" oldu
10:30 Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti
10:29 Fenerbahçe'nin eski yıldızı, yeni takımını buldu! Sözleşmeyi imzaladı
10:26 Aynı ilçe, aynı yöntem! Oğlun cinayet işledi dediler, bütün altınlarını aldılar!
10:20 Sosyete bu aileyi konuşuyor! Karısının 4 yaşındaki oğluna alkol içirdiği söyleyen baba isyan etti
10:10 Sokak ortasında oğlunun cesedini gören annenin feryadı: Seni kurtaramadım
10:09 BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı
10:09 Bordo mavililerde transferlerin ardı arkası kesilmiyor! Puchacz da imzaya geliyor
10:03 Korkunç iddia! Emlak kralının kızı çocuğuna kenevir koklatıp, alkol mü içiriyor?
09:55 Mikrofonu açık kaldı ve AK Partili ismin sözlerini herkes duydu: Neyin, ne olacağı bilinmiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 11:03:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement