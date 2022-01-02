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Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış - Son Dakika

Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış

02.01.2022 10:29

Aksaray'da yılbaşı yemeğinden dönen Ergül ailesinin otomobili, 2.43 promil alkollü olduğu tespit edilen Nuri Bal'ın kullandığı araçla çarpışmıştı. 7 kişinin yaşamını yitirdiği kazada Bal'ın kullandığı aracın hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı ortaya çıktı.

Yeni yılın ilk dakikalarında merkeze bağlı Hatipoğlu köyü yolunda meydana gelen kazada, Nuri Bal (60) idaresindeki Almanya plakalı otomobil, kent merkezinden Yeşiltepe beldesine seyreden İbrahim Ergün (47) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada kahreden detay! Hız göstergesi 180'de takılı kalmış

7 KİŞİ CAN VERDİ, BİR AİLE YOK OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlanan otomobiller hurdaya döndü. Kazada her iki sürücü ile birlikte İbrahim Ergün'ün aracında bulunan eşi Semiha Ergün, kızları Rumeysa Ergün (12), Sümeyra Ergün, Leyla Uğurlu (22) ile torunları Asel Uğurlu (3) hayatını kaybetti.

Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada kahreden detay! Hız göstergesi 180'de takılı kalmış

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN HIZ GÖSTERGESİ 180'DE TAKILI KALMIŞ

Feci kaza ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Ergün ailesinin kent merkezinde oturan kızları Cennet Bülbül'e misafirliğe gittikleri, daha sonra ise Yeşiltepe beldesindeki evlerine gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Yeşilova beldesinde yaşayan diğer araç sürücüsü Nuri Bal'ın yapılan otopsisinde 2.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bal'ın aracının hız göstergesinin 180'de takılı kaldığı öğrenildi.

Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada kahreden detay! Hız göstergesi 180'de takılı kalmış

KUTLAMADAN DÖNÜYORLARDI

Ergün ailesinin, kent merkezinde yaşayan kızları Cennet'in evinde yeni yılı kutladıktan sonra beldedeki evlerine çıkmak için yola çıktıkları ifade edildi. Aileden geriye 1 ay önce kızları Rumeysa'nın doğum gününde çekilen fotoğrafları kaldı. Kazada yaşamını yitirenlerin otopsi işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.

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İbrahim Ergün, Otomobil, Almanya, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi 7 kişinin can verdiği kazada hız göstergesi 180'de takılı kalmış - Son Dakika
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