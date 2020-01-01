Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu'nda 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Yasin D. idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ayı istikamette seyir halinde olan Şenol Koç yönetimindeki 34 BAS 139 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Fatih Yasin D. idaresindeki otomobil yoldan çıktı. Yolun yanında bulunan alanda park halinde olan bir tankere çarpan otomobil takla attı. Su kanalına düşerek durabilen otomobil içerisinde bulunan Uğur Demirtaş (29), eşi Damla Demirtaş ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Fatih Yasin D. ise kazadan küçük sıyrıklarla kurtuldu.


Kazada yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti


Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Uğur Demirtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Küçük sıyrıklarla kurtulan sürücü alkollü çıktı


Olay yerine intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücü Fatih Yasin D.'nin 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi. Fatih Yasin D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımı ile kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cezaevinden firar etti! 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı
Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Hastasının bekaretini bozan doktorun 1 yıla kadar hapsi isteniyor

Son Dakika Haberleri
12:10 İHH'dan 11 bin Yemenliye yardım - Son Dakika Haber
12:10 Demirci'de ev ve hayvan damı yandı - Son Dakika Haber
12:08 Ankara'da 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı - Son Dakika Haber
11:58 Yıllardır hayalini kurduğu boy uzunluğuna ulaşmayı umut ediyor - Son Dakika Haber
11:54 158 kişiye çeşitli suçlardan işlem yapıldı - Son Dakika Haber
11:32 Kuzey Kore, nükleer ve uzun menzilli füze denemelerine devam edecek - Son Dakika Haber
11:22 Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 12:19:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı gecesi alkollü sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]