Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi Aşırı Alkol Alan Şahıs Vatandaşlara Saldırdı

Yılbaşı Gecesi Aşırı Alkol Alan Şahıs Vatandaşlara Saldırdı

32 dakika önce

Yılbaşı gecesi aşırı alkol alan şahıs vatandaşlara saldırdı Ücret ödememek için esnafa saldıran alkollü şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiİSTANBUL - Beyoğlu'nda bir dükkandan alışveriş yaptıktan sonra ücretini ödemeyen alkollü şahıs ile esnaf arasında kavga çıktı.

Yılbaşı gecesi aşırı alkol alan şahıs vatandaşlara saldırdı
Ücret ödememek için esnafa saldıran alkollü şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda bir dükkandan alışveriş yaptıktan sonra ücretini ödemeyen alkollü şahıs ile esnaf arasında kavga çıktı. Esnafa ve çevredekilere saldıran alkollü şahıs, çevredeki esnafında yardımıyla etkisiz hale getirilirken, olay yerine gelen polis ekipleri şahsı sorgulamak üzere karakola götürdü.
Olay saat 10.00 sıralarında Beyoğlu Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir erkek şahıs yılbaşı gecesi sabaha kadar aşırı alkol aldıktan sonra bir esnafın dükkanına girerek alışveriş yaptı. Daha sonra kasaya gelerek ücreti ödemek istemeyen şahısla dükkan sahibi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu şahıs ile dükkan sahibi arasında kavga meydana geldi. Daha sonra çevredeki esnafında olay yerine gelmesiyle kavga daha da büyüdü. Alkolün de etkisiyle çevreye saldıran yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, taşkınlık yapan şahsı ifadesini almak üzere ilçe karakoluna götürdü.
"Aşırı alkollü, başka bir şey de kullanmış"
Olayı anlatan esnaf, "Gelip esnaf arkadaştan bir şey istemiş. Arkadaşta müşteri ne istiyorsa vermiş. Sonra müşteri itiraz etmiş ve aralarında tartışma yaşanmış. Aşırı alkollü, başka bir şey de kullanmış. Bizler de onu etkisiz hale getirdik" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

kavga, Yılbaşı, Genel
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