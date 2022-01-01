YILBAŞI GECESİ BALDIRINDAN BIÇAKLANDI - Son Dakika

Antalya'da Cemil D. (16), tanımadığı bir kişi tarafından baldırından bıçaklanarak yaralandı. Olay, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi üzerinde dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Cemil D., iki arkadaşıyla beraber marketten çıktıktan sonra tanımadıkları bir kişi tarafından durduruldu. Cemil D. ile arkadaşları, kendilerini durduran kişinin çeşitli sorular sorması üzerine bilmediklerini söyleyerek uzaklaşmasını istedi. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi ıslık çalarak yakınlarda bulunan arkadaşlarına seslendi. Yakında bulunan 3 arkadaşı da Cemil D. ile arkadaşlarının olduğu noktaya geldi. Bunun üzerine Cemil D. ve yanında bulunan 2 arkadaşı kaçarak yakında bulunan bir siteye girdi. Siteye kadar Cemil D. ve arkadaşlarını takip eden kimliği öğrenilemeyen 4 kişiden 2'si burada bıçak çıkartarak tehdit etmeye başladı.

Şahıslardan biri Cemil D.'nin düşürdüğü cep telefonu da almaya çalıştı. Cemil D., telefonu vermek istemeyince kimlikleri tespit edilemeyen ve bıçak gösteren 2 kişiden biri Cemil D.'yi sol baldırından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Cemil D.'nin yanındaki arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Cemil D.'nin ilk tedavisini olay yerinde yaparken, ambulansa alarak Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri Cemil D.'nin yanındaki arkadaşlarından olayla ilgili bilgi alarak verilen eşkaller doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.