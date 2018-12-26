Yılbaşı Gecesi Beslenmeye Dikkat"
1 saat önce
"Yılbaşı gecesi beslenmeye dikkat"DENİZLİ - Yılbaşı gecesi gecesinde tüketilmesi gereken gıdalar hakkında uyarılarda bulunan Diyetisyen Sena Duygu Turgut, alkol tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
"Yılbaşı
gecesi beslenmeye dikkat"
DENİZLİ - Yılbaşı gecesi gecesinde tüketilmesi gereken gıdalar hakkında uyarılarda bulunan Diyetisyen
Sena Duygu Turgut, alkol tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Denizli
Özel Cerrahi Hastanesi Diyetisyenlerinden Sena Duygu Turgut, yaklaşan yeni yılda yılbaşı gecesi tüketilmesi ve tüketilmemesi gerekenler konusunda uyarılarda bulundu. Yılbaşı gecesinde tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler hakkında bilgi veren Turgut, yılbaşı gecesi tüketimin artacağını ve günlük besin ihtiyacını dengelemek için sabahtan besin tüketiminin azaltılması gerektiğini aktardı. Gece tüketilen yiyeceklerde paketli gıdalardan ziyada meyve tüketiminin faydalı olacağına dikkat çeken Turgut, gece tüketilen besinlerde tuz ve yağın fazla olmaması gerektiğine değinerek, "Paketli gıdalardan ziyada meyve ve patlamış mısır gibi besinler tüketilebilir ancak bunlar hazırlanırken yağ ve tuz oranına dikkat edilmesi gerekiyor. Bunların yanında sağlıklı atıştırmalık olarak çiğ badem ve ceviz tüketilebilir" dedi.
"Alkol kullanımına dikkat edilmeli"
Yılbaşı gecesi alkol tüketiminin arttığını belirten Turgut, alkol tüketiminin önemli olduğunu belirterek, "Alkol tüketimi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Hamile kadınların kullanmasını kesinlikle istemiyoruz. Alkolün yan etkilerine değinecek olursak da; kan değerlerini kesinlikle yükseltiyor. Kolesterolü olanlar ve karaciğer yağlanması olanlar kesinlikle tüketmemeli. Ertesi gün ise bol su tüketip daha sebze ağırlıklı beslenilmesi gerekiyor" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:44 Kaynak: İHA
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