Yılbaşı Gecesi Çıkan Kavganın Ardından 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Yılbaşı gecesi çıkan kavganın ardından 5 kişi adliyeye sevk edildiBOLU - Bolu'da yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yılbaşı gecesi çıkan kavganın ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi



BOLU - Bolu'da yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Büyükcami Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ö. isimli bir kişi yanında bulunan kız arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının pistinde dans ettiği sırada, mekandaki diğer kişiler tarafından arkadaşlarının taciz edildiğini fark etti. Duruma sinirlenen K.Ö.'nün tartışma çıkarması üzerine, iş yeri çalışanları K.Ö.'yü darp ederek dışarı çıkardı.

Eğlence mekanından çıkarılan K.Ö., arkadaşlarını arayarak darp edildiğini söyledi. Olay yerine gelen K.Ö.'nün arkadaşları, M.A., E.S., S.S. ve Ü.A. ile iş yerinde çalışan H.K. ve A.Ö. arasında tekrar kavga çıktı. Bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada iş yeri çalışanları H.K. ve A.Ö. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, H.K. ve A.Ö. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan K.Ö., M.A., E.S., S.S. ve Ü.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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