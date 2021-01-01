Yılbaşı gecesi eksi 25 derecede kolluk kuvvetleri görev başında

Polis ekipleri ateş yakarak ısındı

KARS – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yılbaşı gecesi eksi 25 derecede polis ve jandarma ekipleri görevlerini aralıksız sürdürüyor. Soğuk havada üşüyen ekipler ateş yakarak ısındı.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, 2020 yılının son günü 2021 yılının ilk gecesi, Sarıkamışlı vatandaşların huzuru ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında yol kontrol noktalarında durdurulan araçların yanlarına yaklaşarak vatandaşların yeni yıllarını kutlayarak sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. Soğuk havada denetimlerini sürdüren Koşal ateş başında polis ekipleriyle birlikte ısındı. Kaymakam Koşal, yeni yıla 112 personelleri ile 112 Çağrı Merkezinde girdi.

Sarıkamış kayak merkezi yeni yıla sessiz sakin girdi

Korona virüs salgınından kaynaklı tüm Türkiye'de alınan sıkı tedbirler kış turizminin merkezi konumundaki Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde etkiledi. Her yıl yeni seneye renkli görüntülerle 'merhaba' diyen Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi, 2021 yılını buruk, sessiz ve karsız karşıladı. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Sarıkamış'ı pandemi sessizliği kapadı.

Vatandaşlar görev başındaki kolluk kuvvetlerine tatlı ikram etti

Sarıkamış'ta korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ve jandarma cadde ve sokaklarda denetim yaptı. Eksi 25 derece soğukta yapılan denetimlerde polis vatandaşları uyardı. Vatandaşları alınan kararlar ve kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ve jandarma soğuk havaya aldırış etmeden görev yaptı. Polislerin soğuk havada görev yaptıklarını gören vatandaş polislere tatlı ikram etti.

Boş kalan sokaklara kurtlar indi

Sarıkamış'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması ile ilçe merkezini sessizlik sardı. Bölgede yiyecek bulamayan bir kurt ilçe merkezine indi. Polis uygulama noktasına takılan yabani kurt polis ekiplerince fark edildi. Yabani kurt polis uygulamasını sessizce izledi ve o anlar saniye saniye kaydedildi.

Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal'ın denetimlerine Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer ve Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya eşlik etti.