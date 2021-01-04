Yılbaşı gecesi en çok hangi kuruyemiş tercih edildi - Son Dakika

Bilecik'te 31 Aralık akşamı kuruyemişçilerde yaşanan yoğunluk sonrası bugün itibariyle bir sessizlik hakim olurken, vatandaşlar yılbaşı gecesi en çok çekirdek, kabak çekirdeği ve karışık çerez tercih etti.

Bilecik'te 31 Aralık perşembe günü 2020 günü hem yılbaşı hem de 21: 00'da başlayan ve pazartesi günün 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması için vatandaşlar kuruyemişçilere akın etti. Vatandaşlar başta çekirdek olmak üzere karışık çerezlere yönelirken, dükkanların önünde kuyruklar oluştu. Bugün itibariyle dükkanlarında bir sessizliğin hakim olduğunu anlatan kuruyemişçilik İlhan Öztürk, "Yılbaşı gecesi Allah'a şükürler olsun işlerimiz güzeldi. Vatandaşlar hem yılbaşı hem de 4 günlük kısıtlama için kuruyemişe yöneldi. En çok çekirdek, kabak çekirdeği ve karışık çerez tercih edildi. Bugün itibariyle işlerimizde bir düşüş yaşandı. Bu 3-4 gün böyle gider. Ondan sonra işlerimiz yeniden açılır" dedi. - BİLECİK