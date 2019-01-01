Yılbaşı Gecesi Feci Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı
1 saat önce
Yılbaşı gecesi feci kaza: 1'i ağır 3 yaralıBURSA - Bursa'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü yaşanan kazada biri kadın 3 kişi ağır yaralandı.
Yılbaşı
gecesi feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı
BURSA - Bursa
'da yılbaşı gecesi eğlence dönüşü yaşanan kazada biri kadın 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Acemler metro istasyonu şehir merkezi istikametinde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Nilüfer istikametinden şehir merkezi istikametine makas atarak seyreden D.Ç. idaresindeki 34 KD 6202 plakalı otomobil Acemler Metro İstasyonu önünde direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarpıp takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada otomobilin içerisindeki biri kadın 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Araç
içerisindeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerindeki diğer sürücüler yaptı. O sırada olay yerinden geçen özel bir hastanenin ambulansı kazayı fark edip durdu ve yaralılara müdahale etti. 2 yaralı özel ambulansla diğer yaralı ise 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:13 Kaynak: İHA
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