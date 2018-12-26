Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi Gençlerin Zehirlenmesine Jandarma 'Dur' Dedi

Yılbaşı Gecesi Gençlerin Zehirlenmesine Jandarma 'Dur' Dedi

1 saat önce

Yılbaşı gecesi gençlerin zehirlenmesine jandarma 'dur' dedi Osmangazi Köprüsü'nde 500 gram uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandıKOCAELİ - Kocaeli İl Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda İstanbul'dan aldığı 500 gram sentetik uyuşturucu maddesiyle Yalova istikametine giderken Osmangazi...

Yılbaşı gecesi gençlerin zehirlenmesine jandarma 'dur' dedi
Osmangazi Köprüsü'nde 500 gram uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli İl Jandarma ekiplerinin takibi sonucunda İstanbul'dan aldığı 500 gram sentetik uyuşturucu maddesiyle Yalova istikametine giderken Osmangazi Köprüsü çıkışında gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Gölcük İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şahsı takibe aldı. Şahsın İstanbul'dan aracı ile dönüş yoluna girdiğini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Osmangazi Köprüsü Altınova gişelerinde süpheli G.A.'nın idaresindeki araç durdurularak içinde arama yapıldı. Yapılan aramada aracın içerisinde 500 gr sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ikametlerinde yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen G.A. tutuklanarak Kandıra Cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:52 Kaynak: İHA

Osmangazi, Yılbaşı, Jandarma, 3. Sayfa
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