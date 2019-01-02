Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi Hadi'si 1,2 Milyon Katılımla Rekor Kırdı

Yılbaşı Gecesi Hadi'si 1,2 Milyon Katılımla Rekor Kırdı

1 saat önce

Türkiye'nin canlı bilgi yarışması Hadi'de yılbaşı gecesinin kazananları belli oldu.

Yılbaşı Gecesi Hadi'si 1,2 Milyon Katılımla Rekor Kırdı, System.String[]
Türkiye'nin canlı bilgi yarışması Hadi'de yılbaşı gecesinin kazananları belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hadi, 1,2 milyon kişinin katılımıyla rekor yarışmacı sayısına ulaştı.

Yılbaşı gecesi Hadi'nin 201 bin 900 liralık rekor para ödülü ve 201.900 GB cepten interneti 33 bin 653 kişi kazandı. Hadi kendi rekorunu geçerek, Türkiye'de mobil uygulama üzerinden şimdiye kadar dağıtılan en yüksek para ödülünü verdi.

Murat Dalkılıç'ın konuk olduğu, Müge Boz'un ve Merve Toy'un birlikte sunumuyla gerçekleşen yarışmada 1,2 milyon bin Hadi'ciden, son soruya 107 bin 480 kişi ulaşmayı başardı.

Finalde sorulan Yeni yılda bolca seyahat etmeyi dileyenlerin 31 Aralık gecesi sokaklarda boş valizle dolaştığı ülke neresidir?' sorusuna da Kolombiya doğru yanıtını veren 33 bin 653 yarışmacı, yılbaşı gecesine özel para ödülü 201 bin 900 lirayı paylaştı, ayrıca 201.900 GB cepten internete erişim hakkını kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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