Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş açan 9 kişi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te yılbaşı gecesi havaya ateş açan 9 kişi yakalandı
01.01.2021 15:56
Gaziantep'te yılbaşı gecesinde magandalara yönelik denetim yapan ekipler, havaya ateş açan 9 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep'te yılbaşı gecesinde magandalara yönelik denetim yapan ekipler, havaya ateş açan 9 kişiyi gözaltına aldı.
Gaziantep'te kısıtlama nedeniyle yeni yıla evlerinde giren vatandaşlar, yeni yılı havaya ateş açarak kutlamış, kentte havai fişek seslerine karışan silah sesleri kameralara yansımıştı. Magandalara yönelik yılbaşı gecesi denetim yapan ekipler ise havaya ateş açan 9 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler denetimlerde 12 adet ruhsatsız tabanca 3 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda havai fişek ele geçirdi. - GAZİANTEP
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