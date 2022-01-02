YILBAŞI GECESİ HAVAYA ATEŞ EDEN 'MAGANDA'LARA CEZA - Son Dakika

ÇORUM'da polis ekipleri, yılbaşı gecesi bilinçsizce havaya ateş eden magandalara göz açtırmadı. Yapılan denetimlerde, çok sayıda silah ve fişek de ele geçirildi, 8 kişiye para cezası uygulandı.

Kentte polis ekipleri, yılbaşı akşamı trafik güvenliğini sağlamak amacıyla farklı noktalarda denetimler yaparken, bilinçsizce havaya ateş eden magandalara da göz açtırmadı. Yapılan denetimlerde, dün gece saatlerinde havaya rastgele ateş eden kişilerden 5 tüfek, 66 fişek, 2 tabanca, 14 mermi, 2 kurusıkı tabanca, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 1 bıçak ele geçirildi. Ekiplerce silahlarla yakalanan 8 kişiye, para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de, kentin farklı noktalarında alkollü sürücülere yönelik denetimlerde bulundu. Denetimlerde yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 7 sürücüye cezai işlem uygulandı. Gece boyu süren denetimlerde ayrıca 900 araç ve sürücüsünün denetlendiği, 69 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'na aykırı durumlar nedeniyle idari işlem yapılırken 15 araç da trafikten men edildi.