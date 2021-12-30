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Yılbaşı gecesi huzur ve güven için 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak - Son Dakika

Yılbaşı gecesi huzur ve güven için 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak

30.12.2021 14:29
Yılbaşı gecesi huzur ve güven için 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma, sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel ve 55 bin 466 ekip görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla emniyet, jandarma, sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel ve 55 bin 466 ekip görevlendirdi.

İçişleri Bakanlığı vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet, jandarma, sahil güvenlikten oluşan 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak, 769 hava aracı, 218 deniz aracı ve 588 dedektör köpekten de yararlanılacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla güvenlik önlemlerini içeren "Yılbaşı Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31 Aralık Cuma günü başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere, Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Göç İdaresi Başkanı ve bakanlık üst yöneticileri ülkenin dört bir yanında sahada olacak.

Tüm il valileri, kaymakamlar, il/ilçe emniyet müdürleri, il/ilçe jandarma komutanları görev yaptıkları il/ilçelerde olacak ve yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine devam edecek. İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık GAMER merkezinde Bakan Yardımcısı başkanlığında, İller İdaresi Genel Müdürü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı ve Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı yeni yılın ilk ışıklarına kadar koordinasyon görevini sürdürecek.

Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 30 Aralık saat 08.00 ile 1 Ocak 2022 saat 08.00 arasında tedbirler yoğunlaştırılacak. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığınca 6 bin 522 adet uygulama noktası oluşturuldu. 8 bin 164 trafik, 63 bin 871 diğer birimlerden olmak üzere toplam 72 bin 35 personel, 16 bin 429 ekip, 674 hava aracı ve 352 dedektör köpek görev yapacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce 7 bin 560 adet uygulama noktasında, 21 bin 558 trafik, 243 bin 742 diğer birimlerden olmak üzere toplam 265 bin 300 personel; 38 bin 741 ekip; 86 hava aracı, 55 deniz aracı ve 228 dedektör köpek görev alacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca; 163 yüzer unsur, 9 hava aracı, 124 kara aracı, 8 dedektör köpek ve 561 karargah/hareket merkezi personeli olmak üzere toplam 296 ekip ve 3 bin 16 personel görevli olacak. - ANKARA

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İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Jandarma, Yılbaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi huzur ve güven için 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi huzur ve güven için 340 bin 351 personel, 55 bin 466 ekip görev alacak - Son Dakika
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