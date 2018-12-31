Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi İçin 255 Bin 804 Kolluk Görevlisi

Yılbaşı Gecesi İçin 255 Bin 804 Kolluk Görevlisi

43 dakika önce

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yılbaşı için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, drone ve İHA olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 dedektör köpeği ile toplam 255 bin 804 kolluk...

Yılbaşı Gecesi İçin 255 Bin 804 Kolluk Görevlisi, System.String[]
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yılbaşı için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, drone ve İHA olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 dedektör köpeği ile toplam 255 bin 804 kolluk görevlisinin görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ülke genelinde yılbaşında alınacak tedbirlere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutanı Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz ve İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik de katıldı. Vatandaşların yılbaşı gecelerini huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla ülke genelinde tüm birimlerin koordinasyonuyla tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ifade eden İnce, terör, asayiş ve trafik gibi alanlarda en üst seviyede tedbirlerin alındığının altını çizdi. İnce, ilgili genelgenin 81 il valiliğine, emniyet genel müdürlüğü ve jandarma genel komutanlığı ve sahil genel komutanlığına gönderildiğini de belirtti. İnce, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, drone ve İHA olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 dedektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk görevlisi görevlendirildiğini aktardı.

"İLAVE TRAFİK DENETİMİ ALINDI" Alınan tedbirlerin etkinliğini arttırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla tüm il valilerinin, kaymakamların, il ve ilçe emniyet müdürlerinin, il ve ilçe jandarma komutanlarının görev yaptıkları il ve ilçelerde olacaklarını söyledi. İnce, "Yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine bir fiil aktif olarak devam edeceklerdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen pasaport, kimlik kartı ve ehliyet gibi belgelere ilişkin acil talepleri karşılamak üzere gerekli tedbirler de alınmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımız tarafından görev alanlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek acil müdahale gerektiren talepleri karşılamak üzere planlamalar yapılmıştır. Trafik yükünün hafifletilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla trafik timlerinin sayısı arttırılmıştır. 6 bin 633 trafik timi ve 15 bin 720 trafik personeli görevlendirilmiştir. Trafik yoğunluğunun yönetilmesine yönelik trafik tedbirleri gerekli şekilde planlanmıştır. Trafik timleri tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacaktır. Ayrıca Uludağ, Elmadağ ve Kartalkaya gibi kayak merkezlerinin bulunduğu illere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik denetimi alınmıştır" şeklinde konuştu.

"TERÖR OLAYLARINA KARŞI SİVİL KOLLUK PERSONELLERİ GÖREVLENDİRİLDİ" Yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verileceğini ifade eden İnce, terör eylemlerine karşı alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunacağı meydanlar, umuma açık eğlence yerleri ve AVM gibi alanlarda yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu önlemek için trafiğe kapatma ve giriş çıkış kontrolü gibi tedbirlerin alındığını söyledi. İnce, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere görünür kolluk personelinin yanı sıra çok sayıda sivil kolluk personelinin de görevlendirmesinin yapıldığını dile getirdi. İnce, 2019 yılının ülkeye ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini temenni etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:51 Kaynak: İHA

Jandarma, Yılbaşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı Yılbaşında Hangi Kanalda Hangi Program Olacak?

Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu İBB, Vatandaşlara Yılbaşı Önlemlerini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:34:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi İçin 255 Bin 804 Kolluk Görevlisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]