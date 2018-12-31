Yılbaşı Gecesi İçin Havadan Karadan ve Denizden Üst Düzey Tedbirler Alındı

Yılbaşı
gecesi için havadan karadan ve denizden üst düzey tedbirler alındı
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: "255 bin 804 kolluk görevlisi görevlendirildi"
ANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, drone ve iha olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 dedektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk görevlisi görevlendirildi" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Ülke Genelinde Yılbaşında Alınacak Tedbirlere" ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıkta gerçekleşen toplantıya Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Emniyet Genel Müdürü Yardımcısı Erhan Gülveren
, Sahil Güvenlik Komutanı Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz ve İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik de katıldı.
Vatandaşların yılbaşı gecelerini huzur ve güven içinde geçirmesi amacıyla, ülke genelinde tüm birimlerin koordinasyonuyla tedbirlerin uygulamaya konulduğunu ifade eden İnce, terör, asayiş ve trafik gibi alanlarda en üst seviyede tedbirlerin alındığının altını çizdi. İnce, ilgili genelgenin 81 il valiliğine, emniyet genel müdürlüğü ve jandarma genel komutanlığı ve sahil genel komutanlığına gönderildiğini de belirtti.
İnce, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, drone ve iha olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 dedektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk görevlisi görevlendirildiğini aktardı.
"Uludağ
ve Kartalkaya
gibi yerlere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik denetimi alındı"
Alınan tedbirlerin etkinliğini arttırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla tüm il valilerinin, kaymakamların, il ilçe emniyet müdürlerinin, il ilçe jandarma komutanlarının görev yaptıkları il ve ilçelerde olacaklarını söyledi. İnce, "Yeni yılın ilk ışıklarına kadar görevlerine bir fiil aktif olarak devam edeceklerdir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen pasaport, kimlik kartı ve ehliyet gibi belgelere ilişkin acil talepleri karşılamak üzere gerekli tedbirler de alınmıştır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüz ve AFAD
Başkanlığımız tarafından görev alanlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek acil müdahale gerektiren talepleri karşılamak üzere planlamalar yapılmıştır. Trafik yükünün hafifletilmesi ve trafik akışının düzenlenmesi amacıyla trafik timlerinin sayısı arttırılmıştır. 6 bin 633 trafik timi ve 15 bin 720 trafik personeli görevlendirilmiştir. Trafik yoğunluğunun yönetilmesine yönelik trafik tedbirleri gerekli şekilde planlanmıştır. Trafik timleri tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacaktır. Ayrıca Uludağ, Elmadağ
ve Kartalkaya gibi kayak merkezlerinin bulunduğu gibi illere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik denetimi alınmıştır" şeklinde konuştu.
"Terör olaylarına karşı sivil kolluk personelleri görevlendirildi"
Yılbaşı gecesi saat 24: 00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verileceğini ifade eden İnce, terör eylemlerine karşı alınacak tedbirler kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunacağı meydanlar, umuma açık eğlence yerleri ve avm gibi alanlarda yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu önlemek için trafiğe kapatma ve giriş çıkış kontrolü gibi tedbirlerin alındığını söyledi. İnce, İstanbul Ankara
ve İzmir
gibi büyükşehirler başta olmak üzere görünür kolluk personelinin yanı sıra çok sayıda sivil kolluk personelinin de görevlendirmesinin yapıldığını dile getirdi.
İnce, 2019 yılının ülkeye ve tüm vatandaşlara hayırlar getirmesini temenni etti.