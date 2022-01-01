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Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü - Son Dakika

Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

01.01.2022 12:32
Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yılbaşı gecesi, kendi yaptığı rakıdan içtikten sonra rahatsızlanan Avni Küçük (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan evli, 2 çocuk babası Avni Küçük, Yeni Mahalle, 721 Sokak'taki evinde, yılbaşı gecesi kendi yaptığı rakıdan içti. Bir süre sonra mide bulantısı ve görme kaybı yaşayan Küçük, yakınları tarafından çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Küçük, bugün saat 06.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Avni Küçük'ün ölümü yakınları ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.Avni Küçük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü
Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü
Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü
Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü
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Nazilli Devlet Hastanesi, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yılbaşı gecesi içtiği sahte içkiden zehirlenip öldü - Son Dakika
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