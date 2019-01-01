Yılbaşı Gecesi Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Ölü
21 dakika önce
- Yılbaşı gecesi kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü Pompalı tüfeklerle kahvehaneyi tarayan şahıslar 2 kişiyi öldürdüKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kahvehaneye pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.
- Yılbaşı
gecesi kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü
Pompalı tüfeklerle kahvehaneyi tarayan şahıslar 2 kişiyi öldürdü
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Derince
ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kahvehaneye pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye giren eli silahlı şahıslar tarafından içeride bulunan şahıslara defalarca ateş edildi. Şahısların pompalı tüfeklerle açtığı kurşunlardan isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis
ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:33 Kaynak: İHA
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