Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Ölü

Yılbaşı Gecesi Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Ölü

21 dakika önce

- Yılbaşı gecesi kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü Pompalı tüfeklerle kahvehaneyi tarayan şahıslar 2 kişiyi öldürdüKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kahvehaneye pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.

- Yılbaşı gecesi kahvehaneye silahlı saldırı: 2 ölü
Pompalı tüfeklerle kahvehaneyi tarayan şahıslar 2 kişiyi öldürdü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından bir kahvehaneye pompalı tüfeklerle yapılan saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan bir kahvehaneye giren eli silahlı şahıslar tarafından içeride bulunan şahıslara defalarca ateş edildi. Şahısların pompalı tüfeklerle açtığı kurşunlardan isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan 2 kişi kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Yılbaşı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinde İkramiye Kazanan Numaraların Sıralı Tam Listesi

Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı Enis Arıkan'dan Muhteşem Every Way That I Can Performansı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 00:54:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi Kahvehaneye Silahlı Saldırı: 2 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]