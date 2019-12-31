Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı

6 saat önce

Adıyaman'da yılbaşı gecesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesi kumar operasyonu: 5 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da yılbaşı gecesi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede kumar oynandığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kumar oynayan 4 kişi ile kumar oynatan işletme sahibi gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 5 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kumarda elde edildiği düşünülen yaklaşık 3 bin TL para ile zarlar, pullar ve kumar masasına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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