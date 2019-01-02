Son Dakika Haberleri: Yılbaşı Gecesi Sahte İçki İçen Evsiz, Hayatını Kaybetti

Yılbaşı Gecesi Sahte İçki İçen Evsiz, Hayatını Kaybetti

52 dakika önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü.

Yılbaşı Gecesi Sahte İçki İçen Evsiz, Hayatını Kaybetti, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü. Sönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak.

Yılbaşı akşamı sahte alkollü içki içtiği iddia edilen Engin Sönmez, sabaha karşı sokakta, yere yığılmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:04 Kaynak: DHA

Salihli, Manisa, Yılbaşı, Güncel
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