Yılbaşı Gecesi Sahte İçki İçen Evsiz, Hayatını Kaybetti
52 dakika önce
MANİSA'nın Salihli ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü.
MANİSA'nın Salihli
ilçesinde sahte içki içtiği iddia edilen evsiz Engin Sönmez (48) öldü. Sönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi ile ortaya çıkacak. Yılbaşı
akşamı sahte alkollü içki içtiği iddia edilen Engin Sönmez, sabaha karşı sokakta, yere yığılmış halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'i Salihli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Ancak Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Manisa
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:04 Kaynak: DHA
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