Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar - Son Dakika

Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar

6 saat önce

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, yılbaşı gecesi satılmak üzere ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren üç şahıs yakalandı.

Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar, System.String[]

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, yılbaşı gecesi satılmak üzere ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getiren üç şahıs yakalandı.


Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını devam ettiren Narkotik polisleri C.A., M.Ç. ve S.Y. isimli şahısların aracında arama yaptı. Narkotik köpeği Molly'nin de katıldığı aramada polisler 400 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin il dışından uçakla getirildiği tespit edildi. Uyuşturucu hapların yaklaşan yılbaşında, eğlence ortamlarında satışa sunulmak üzere getirildiği öğrenildi. Konu ile ilgili olarak uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan üç şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şahıstan M.Ç. tutuklanırken, C.A. ve S.Y. adli kontrolle serbest bırakıldı. - MUĞLA

Narkotik, Bodrum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
19:35 Japonya'da ev hapsindeyken Lübnan'a giden Ghosn için açıklama: Yasal yollarla geldi - Son Dakika Haber
19:35 'Camnu Keşmir'in özel statüsü kaldırıldıktan sonra 69 kişi öldürüldü' - Son Dakika Haber
19:35 Bosna eski Sırp generali Srebrenitsa Katliamına katılmakla suçladı - Son Dakika Haber
19:31 Bakan Pakdemirli, tedavisi tamamlanan hayvanları doğaya saldı - Son Dakika Haber
19:31 Bingöl'de ev yangını - Son Dakika Haber
19:25 Son dakika: ABD'den büyükelçilik baskını sonrası kritik hamle! 100 deniz piyadesi gönderilecek - Son Dakika Haber
18:55 Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:41:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı gecesi satacaklardı, yakalandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]