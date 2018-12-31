Son Dakika Haberleri: Yılbaşı gecesi seçenekleri IV

Yılbaşı gecesi seçenekleri IV

1 saat önce

Bir yıl daha geride kalmak üzere... Bu geceyarısı saatler 24.00'ü vurunca 2019'a merhaba diyeceğiz.

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Bir yıl daha geride kalmak üzere... Bu geceyarısı saatler 24.00'ü vurunca 2019'a merhaba diyeceğiz... Yılbaşılar yeni umutlar, yeni hayaller demektir… İşte yılbaşını evin dışında program yaparak özel kılmak, yaşamak isteyenler için farklı seçenekler.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:15 

Ekonomi
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