Yılbaşı gecesi seçenekleri IV

Bir yıl daha geride kalmak üzere... Bu geceyarısı saatler 24.00'ü vurunca 2019'a merhaba diyeceğiz.

Bir yıl daha geride kalmak üzere... Bu geceyarısı saatler 24.00'ü vurunca 2019'a merhaba diyeceğiz... Yılbaşılar yeni umutlar, yeni hayaller demektir… İşte yılbaşını evin dışında program yaparak özel kılmak, yaşamak isteyenler için farklı seçenekler.

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