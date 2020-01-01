Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu satışı ile ilgili çok kapsamlı çalışma başlattı. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde narkotik polisi, T.C. adlı bir kişinin bir şahsa 2,84 gram bonzai sattığını tespit etti. Üzerinde 2,84 gram bonzai ele geçirilen ve gözaltına alınan T.C.'nin ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde 26,45 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 690 TL para ele geçirdi. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.C. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN