Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı, System.String[]

Samsun'da yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken narkotik ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı gecesi uyuşturucu satışı ile ilgili çok kapsamlı çalışma başlattı. İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde narkotik polisi, T.C. adlı bir kişinin bir şahsa 2,84 gram bonzai sattığını tespit etti. Üzerinde 2,84 gram bonzai ele geçirilen ve gözaltına alınan T.C.'nin ikametinde yapılan aramada, 4 paket halinde 26,45 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 690 TL para ele geçirdi. Polisteki sorgulanması tamamlanan T.C. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.C. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisiyle kaçan kızlarını eve götürmek isteyen aile karakolluk oldu
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı

Son Dakika Haberleri
01:36 İzmir'de silahlı saldırının ortasında kalan 2 kişi öldü - Son Dakika Haber
01:35 Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika Haber
01:07 Avusturya: Sebastian Kurz ve Yeşiller Partisi lideri Kogler koalisyon hükümetinde anlaştı - Son Dakika Haber
00:20 Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü - Son Dakika Haber
00:18 1 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
23:13 Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 01:56:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı gecesi uyuşturucu satarken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]