Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika

Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada

13.01.2021 10:04

Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada Çağlayan'da bir şahıs park halindeki 9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı Polis tarafından yakalanan şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı Yılbaşı gecesi Çağlayan'da kimliği belirsiz bir şahıs, park halinde olan 9...

Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada

Çağlayan'da bir şahıs park halindeki 9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı

Polis tarafından yakalanan şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı

İSTANBUL - Yılbaşı gecesi Çağlayan'da kimliği belirsiz bir şahıs, park halinde olan 9 aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Araç sahiplerinin şoke olduğu olay kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganı kıskıvrak yakaladı. Şahıs, çalışmadığı için psikolojinin bozuk belirterek kavga ettiği kişiye sinirlendiği için lastikleri patlattığını söyledi.

Olay, yılbaşı gecesi Kağıthane Çağlayan'da meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı yılbaşı gecesinde kimliği belirsiz bir şahıs sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte yürümeye başladı. Şahıs bir süre sonra elindeki bıçakla park halindeki araçların lastiklerini bıçaklamaya başladı. Toplamda 9 aracın lastiğini bıçaklayan şahıs, bağırdıktan sonra bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Şahıs ardından arkadaşıyla beraber sokaktan uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Vatandaşlar lastikleri görünce şoke oldu

Olayın ardından sabah saatlerinde işe gitmek için araçlarına giden vatandaşlar gördükleri manzara karşısında adeta şaştı kaldı. Araçlarının lastiklerinin bıçaklanarak patlatıldığını gören vatandaşlar soluğu emniyette aldı. Vatandaşların şikayetinin ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Sinirlendiği için lastikleri kesmiş

Yapılan çalışmaların ardından Kağıthane polisi, bıçaklı şahsın eşkalini belirterek kimliğini tespit etti. Bunun üzerine şahsın adresini de bulan polis, 28 yaşındaki Oğuzhan K'yı olay yerine yakın bir sokaktaki evinde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Oğuzhan K. ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan şahıs, işsiz olduğunu, psikolojik tedavi gördüğünü, olayı gerçekleştirdiği gece ise tanımadığı bir kişi ile kavga ettiği için sinirlenerek araçların lastiklerini kestiğini söyledi.

Kağıthane polisi kıskıvrak yakaladı

Aracının lastiği kesilen bir vatandaş, "Gelmiş buradaki arabaların lastiğini şişlemiş sonra da aşağıya doğru gitmiş. Benim bildiğim 4-5 araba var, sonuçta yapmış. Polis daha fazla olduğunu söyledi. Yılbaşı gecesi olduğunu söylediler. Komşular görmüş onlarla dalaşmışlar ve polis çağırmışlar" dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanarak "mala zarar verme" suçundan adli işle yapılan Oğuzhan K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada
Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada

Çağlayan, Saldırı, Yılbaşı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı Koronavirüs aşılamasında sıralama netleşti! Hazırlanan 4 aşamalı takvimde ilk sıra sağlıkçıların Swinger partisine baskın! Polis girdiği mekanda dans direkleri, kafesler ve yataklarla karşılaştı Kendisini vurmak için hazırlanan kocasının fotoğrafını çekmişti! Saldırgan eşe 15 yıl hapis istemi Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Polis memuru, ormanlık alanda başından vurulmuş halde bulundu
Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti Kedicik Tülay Kumaşçı Adnan Oktar'ın 9 bin yıllık cezasını övdü: Allah delikanlımın şanını yüceltti         
10:01
Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı         
09:48
Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor         
09:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 binin üzerinde sosyal atama yapacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 binin üzerinde sosyal atama yapacak         
09:38
Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı         
09:25
Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında         
09:22
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı         
08:59
Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor         
08:51
Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu içiren firari kadın, İzmir'de gözaltına alındı         
01:28
Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı Göl çekilince efsanedeki kayıp şehir ortaya çıkmaya başladı         
22:20
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Türk aktör Can Yaman ile yakalandı         
19:56
WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı WhatsApp'ın tepki çeken kararının ardından Erdoğan, BİP ve Telegram'a katıldı         
19:42
Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor Koronavirüsle ilgili yeni araştırma! Bağırsak bakterileri, hastalığın süresini ve şiddetini etkiliyor         
17:49
Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi         
16:55
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 10:26:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılbaşı gecesi vatandaşları şoke eden bıçaklı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei