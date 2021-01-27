Yılbaşı Gecesi yakalanan terörist Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı çıktı - Son Dakika

Yılbaşı Gecesi yakalanan terörist Kırmızı Bültenle Aranan DEAŞ'lı çıktı
27.01.2021 13:27
Milli Savunma Bakanlığı, yılbaşı gecesi Suriye sınırında yakalanan teröristlerden birinin Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ'lı olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, yılbaşı gecesi Suriye sınırında yakalanan teröristlerden birinin Kırmızı Bültenle aranan DEAŞ'lı olduğunu açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020'de Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalandığı ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği hatırlatılarak, 5'i Rusya, 4'ü Özbekistan, 3'ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ'lı teröristler oldukları belirlendiği kaydedildi. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığının belirlendiği ifade edildi.
(Hasan Özkan/İHA)
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