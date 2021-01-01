Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi - Son Dakika

Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi

01.01.2021 11:18
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi, System.String[]

Altınova protokolü, 2020 yılının son gecesini ilçede görev yapan kamu personeliyle birlikte geçirdi.

Altınova protokolü, 2020 yılının son gecesini ilçede görev yapan kamu personeliyle birlikte geçirdi.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyeleri, 2020'nin son gecesinde ilçede görevde bulunan kamu personeline ziyarette bulundu. Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit yılın son saatlerinde Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile Altınova Belediye Meclis üyeleriyle birlikte Altınova İlçe Emniyet Amirliği, Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı, Altınova Devlet Hastanesi ve Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti. Ziyaretlerde 2021 yılının sağlık, huzur, mutluluk, barış ve sevgi dolu bir yıl olması dilendi. - YALOVA

Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi
Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi

Ahmet Özyiğit, Hisarcık, Altınova, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı gecesi yalnız değillerdi - Son Dakika


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