Yılbaşı Gecesinde Akçaray'a Ek Seferler
1 saat önce
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı akşamına Akçaray tramvay hattında ek seferler tahsis etti.
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı akşamına Akçaray tramvay hattında ek seferler tahsis etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin aldığı kararla, 31 Aralık 2018 Pazartesi gününü 1 Ocak 2019 Salı gününe bağlayan yılbaşı gecesinde Akçaray için ek seferler koydu. UlaşımPark, yılbaşı gecesi tramvayı kullanacak olan vatandaşlar için ek seferler koydu. Bu kapsamda gece saat 00.00'a kadar hizmet veren Akçaray tramvay hattı, yılbaşı gecesinde 00.00 – 02.00 arası 30 dakikada bir hizmet verecek. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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