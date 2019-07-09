Yılbaşı gecesinde yakalanan DEAŞ'lı: "Tağut dediğimi bilmiyorum"

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yıl başı operasyonunda, Fransa'dan Türkiye'ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanık hakkında adli tıp raporu halen bekleniyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yıl başı operasyonunda, Fransa'dan Türkiye'ye cihat başlatmak için girdiği ve Türkiye yönetimini tağut, yılbaşı kutlayanları da kafir olarak gördüğü iddiası ile yakalanan tutuklu sanık hakkında adli tıp raporu halen bekleniyor. Sanık, duruşmada "Tağutsunuz gibi sözleri nasıl söylediğimi bilmiyorum. Hastalandığım zaman din üzerine ne dediğimi bilmiyorum" dedi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Fransa ülkesinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Murat Y. ve beraberinde bulunan Fas uyruklu Nadia N. İsimli kadın ile birlikte 31 Aralık 2018'de yapılan operasyon ile yakalanarak göz altına alındı. Şüphelilerden Murat Y. isimli şahsın Fransa'dan Türkiye'ye giriş amacının cihat başlatmak olduğu, yılbaşı kutlayanları kafir olarak gördüğü, Türkiye yönetimi tağut (şeytan/şeytanın yolundan giden) olarak gördüğü, demokrasi ile yönetilen ülkelerinde tağutun yolundan gittiğini, demokrasi yerine şeriatın gelmesi gerektiğini nitelendirdiği öğrenildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada elde edilen dijital materyal incelemesinde çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edilirken, yılbaşı etkinlikleri de göz önüne alındığında eylem arayışı içerisinde bulunabileceği değerlendirilen Murat Y. isimli şüpheli yılbaşı öncesi herhangi bir eylem yapamadan operasyon ile yakalandı. Şüpheli şahıslar Emniyet'teki ifadelerinin ardından Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildiler. Doktor raporunun ardından şüpheliler Murat Y. ve Nadia N. Adliye'ye sevk edildiler. Adliye'ye çıkarılan şüpheli Murat Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fas uyruklu Naida N. ise serbest bırakıldı. Sanığın dini nikahlı eşi Naida N. 19 Şubat'ta görülen davanın ilk celsesinde tanık olarak dinlendi. Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Murat Y. ile avukatı hazır bulundu. Sanığın avukatı, "Müvekkilimin ciddi anlamda sağlık durumu iyi değil, görüldüğü üzere çok zayıfladı. 190 gündür tutuklu yargılanıyor, tahliyesini istiyoruz" dedi.



Tutuklu sanık Murat Y., mahkemede, "Hastalandığım zaman din üzerine ne dediğimi bilmiyorum, ilaçlarımı aldığım sürece iyiyim. Tağutsunuz gibi sözleri nasıl söylediğimi bilmiyorum. Kesinlikle adalete karşı bilerek bir şey yapmak istemem. Hasta olduğum dönemde ne dediğimi bilmiyorum, şuan ilaçlar kullanıyorum ve ilaçlar iyi geldi, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık Murat Y.'nin bipolar bozukluğu hastalığının tespiti ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporun beklenilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, duruşmayı Ağustos ayına erteledi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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